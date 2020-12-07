مقتل متظاهر برصاص مجهولين في جمجمال.. فيديو

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع بمقتل متظاهر يوم الاثنين برصاص مجهولين في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية مع تزايد وتيرة أعمال العنف خلال الاحتجاجات على تأخر صرف رواتب الموظفين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن أحد المتظاهرين لقي حتفه متأثراً بإصابته بالرصاص وأصيب اثنان آخران بجروح في مركز قضاء جمجمال، مضيفا أنه لم يتسن على الفور معرفة مطلق النار.

وأوضح أن المتظاهر الضحية يدعى أدهم جمال ويبغ من العمره 26 عاما، ونقل الى الطب العدلي في مدينة السليمانية.

وأردف المصدر بأن قوات الأمن تنتشر بكثافة في مركز القضاء وسط صدامات مع المتظاهرين الذين يحاولون الوصول إلى مكاتب الأحزاب لإضرام النار فيها.

وأشار إلى أن قوات الأمن تحاول إبعاد المتظاهرين عن مكتب الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مبينا أن المتظاهرين يرشقون مقر الحزب بالحجارة ما أدى لكسر زجاج النوافذ وإلحاق أضرار بالمبنى.

ويأتي هذا التطور بعد ساعات من إضرام المتظاهرين النار في مكاتب أحزاب الاتحاد الوطني الكوردستاني، والحزب الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الإسلامي الكوردستاني، والجماعة الإسلامية إضافة إلى مؤسسات حكومية في مركز قضاء سيد صادق بمحافظة السليمانية

كما أضرم المحتجون النار، أمس الأحد، بمكاتب عدة أحزاب بينها الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، في مركز ناحية بيره مكرون بمحافظة السليمانية.

وتتواصل الاحتجاجات في عدة مناطق بمحافظة السليمانية، رغم إعلان حكومة الإقليم صرف الرواتب بدءا من الخميس المنصرم.

وتعاني حكومة الإقليم من أزمة مالية جراء قطع بغداد لرواتب موظفي الإقليم منذ نيسان/أبريل الماضي، فضلا عن تراجع أسعار النفط بفعل جائحة كورونا التي تجتاح العالم.