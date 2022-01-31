مقتل متحولة جنسياً على يد شقيقها في دهوك

شفق نيوز/ لقيت "متحول جنسياً" مصرعها في دهوك بإقليم كوردستان على يد شقيقها الذي فر إلى خارج البلاد.

وقال المتحدث باسم شرطة دهوك هيمن سليمان في تصريح صحفي، انه في ظهر اليوم الاثنين، تلقى مركز الشرطة بلاغا، بمقتل شخص في حدود قرية (بابوخكي) وبعد المحاولة الحثيثة تمكنت الشرطة من العثور على جثة الضحية.

والشاب(ة) المجنى عليه(ا) اسمه(ا) (د.أ) وت(ي)بلغ من العمر 23 عاما ومشهور(ة) بالعمل في مجال التجميل في مدينة دهوك.

وأضاف هيمن سليمان أنه بعد عودة شقيق له(ا) من الخارج قام بقتله(ا) قبل يومين وعاد من حيث أتى من خارج البلاد.

وتابع المتحدث باسم الشرطة أن القاتل اتصل اليوم بشقيق آخر له واعترف له بقتل شقيقه المتحول جنسيا واخبره عن مكان ارتكاب جريمته، مشيرا إلى أن الشقيق الثاني اخبر الشرطة عن وقائع الحدث.