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مقتل لاجئ كوردي إيراني برصاص مجهولين في السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-07-15T15:25:47+0000
مقتل لاجئ كوردي إيراني برصاص مجهولين في السليمانية

شفق نيوز/ كشف مجلس معني باللاجئين الكورد الإيرانيين، يوم الخميس، مقتل أحد اللاجئين السياسيين برصاص مجهولين في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان.

وقال مسؤول منظمة "لاجئي شرق كوردستان (إيران)" رزا مرادي لوكالة شفق نيوز، إن "مسلحين مجهولين اغتالوا ظهر يوم أمس اللاجئ السياسي المستقل بهروز رحيمي الملقب بـ(ريبين) بعمر 49 عاما".

وأوضح أن "ريبين فارق الحياة جراء تلقيه 4 رصاصات خلف الرأس من سلاح مزود بكاتم للصوت"، مشيرا إلى أنه تعرض للهجوم عندما كان على رأس عمله في منطقة زالة قرب ناحية عربت، حيث كان حارسا في إحدى مذخرات الأدوية.

وشدد مرادي على ضرورة إجراء تحقيق عادل للوصول إلى الجناة وتقديمهم للمحكمة لينالوا جزاءهم، غير مستبعد في الوقت نفسه "وقوف النظام الايراني خلف الاغتيال لانه كان سياسيا ومعارضا مستقلا".

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