مقتل فتاتين وإصابة والدهما بنزاع مسلح في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بمقتل فتاتين واصابة والدهما بجروح جراء اندلاع نزاع عشائري مسلح بين عائلتين في مجمع بيشريان التابع لقضاء بردرش شرقي محافظة دهوك.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "الضحايا لم يكن لهم اي علاقة بالنزاع حيث كانوا يستقلون سيارتهم وعند مرورهم قرب مكان الحادث تعرضوا لاطلاق نار مما ادى الى مقتل الفتاتين اللتين تتراوح اعمارهما بين 11 و13 عاماً، واصابة والدهم بجروح نقل على اثرها الى المستشفى لتلقي العلاج".

وبحسب شهود عيان، فإن والد الفتيات كان قد قصد ناحية "كلك" لاصطحاب أفراد أسرته الى المنزل الذي كانوا يقضون عطلة العيد (بيت الجد)، مؤكدين أن الأم هي الوحيدة التي لم تصب بأذى في حادثة النزاع.