مقتل عنصر أمني جراء إطلاق نار في محافظة حلبجة

شفق نيوز/ قُتل عنصر أمني جراء اطلاق نار من قبل مجهولين في محافظة حلبجة بإقليم كوردستان.

ووفقا للمعلومات الواردة لوكالة شفق نيوز، فإنه نتيجة حادث إطلاق نار في محافظة حلبجة في وقت متأخر من ليلة أمس، توفي أحد عناصر قوات الأمن بعد إصابته بجروح خطيرة.

وتشير المعلومات إلى أن جثمانه موجود الآن في دائرة الطب العدلي في السليمانية ومن المقرر تسليمه إلى ذويه، ونقله إلى ناحية سيد صادق محل سكناه.

وتُعد حلبجة من أكثر المحافظات أمناً وإستقراراً مقارنةً بباقي محافظات إقليم كوردستان العراق ونادراً ما تشهد حوادث جنائية.