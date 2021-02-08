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مقتل أحد عناصر "قسد" برصاص مجهولين في ريف دير الزور

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-02-08T15:32:04+0000
مقتل أحد عناصر "قسد" برصاص مجهولين في ريف دير الزور

شفق نيوز/ أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الاثنين، بمقتل عنصر في قوات سوريا الديمقراطية "قسد" برصاص مجهولين في ريف دير الزور شمال شرقي البلاد.

وقال المرصد في بيان، إن "مسلحين يستقلان دراجة نارية عمدا إلى اغتيال عنصر ضمن قوات سوريا الديمقراطية، وذلك بعد إطلاق النار عليه في قرية ابريهة الواقعة في الريف الشرقي لمدينة دير الزور".

و"قسد" قوات حليفة للولايات المتحدة الأمريكية لمحاربة داعش في سوريا، وتشكل وحدات حماية الشعب الكوردية عمودها الفقري.

وأضاف، أن "عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا منذ شهر تموز/يونيو 2018 وحتى يومنا هذا، في حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة منبج في شمال شرق سوريا يرتفع إلى 670 شخصاً".

كما أفاد المرصد باغتيال خلايا مسلحة لـ 240 مدنياً، من بينهم 17 طفلا و 12 مواطنة في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها و منبج، إضافة لاغتيال 425 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي.

 كما أحصى المرصد السوري سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.

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