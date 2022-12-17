مقتل عنصر بقوات البيشمركة بهجوم مسلح في منطقة بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ أفادت مديرية شرطة إدارة منطقة "رابرين" في إقليم كوردستان، يوم السبت، بمقتل عنصر من قوات البيشمركة.

وقالت المديرية في بيان، إنه تم إخطار قواتنا صباح اليوم بوقوع جريمة قتل في حي رابرين بالقرب من ساحة بيع المواشي، وبعدها تبين أن الجثة التي تم العثور عليها تعود لمواطن يُدعى (ق. م . م) من سكنة قضاء "قلعة دزه" حي الإمام قاسم" وهو عنصر ينتمي لقوات البيشمركة اللواء السابع، مشيرا إلى أن الجثة كانت ملقية على عجلة جرافة تعود للضحية.

ووفقا للمعلومات الأولية ، أراد المواطن الذهاب إلى العمل ، ولكن تم إطلاق النار عليه في الطريق بسلاح كلاشينكوف ، مما أسفر عن مقتل بينما لوحظت آثار رصاصتين في الجرافة وبجسد القتيل.