مقتل عنصر بالمعارضة الإيرانية جراء هجوم بطائرات مسيّرة في السليمانية

أفاد مصدر أمني في السليمانية، مساء اليوم الثلاثاء، بمقتل إحدى عناصر المعارضة الإيرانية، جماعة كادحي كوردستان "كوملة"، جراء هجوم بواسطة طائرات مسيّرة ضمن المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "غزال مولا، المقاتلة في قوات (الكوملة)، فقدت حياتها متأثرة بجراحها البالغة التي أصيبت بها جراء الهجوم بطائرة مسيرة (درون) استهدف مخيم سورداش".

وأفاد مصدر أمني، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بتعرض مقار تابعة للمعارضة الإيرانية، جماعة كادحي كوردستان "كومله" في منطقة سورداش ضمن محافظة السليمانية، إلى هجوم بواسطة طائرات مسيّرة.