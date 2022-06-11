مقتل عنصر بالاسايش خلال مواجهة لاعتقال تاجر مخدرات في السليمانية

شفق نيوز/ أعلنت مديرية أسايش (أمن) السليمانية باقليم كوردستان، اليوم السبت، عن مقتل احد عناصرها خلال مواجهة لاعتقال احد المتهمين بالاتجار بالمواد المخدرة في المحافظة.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، أن قواتها تحركت، اليوم، بهدف القاء القبض على احد المتهمين بالاتجار بالمواد المخدرة ويدعى (ن. م. ح.) كان قد صدر بحقه اوامر قضائية بالقبض بتهمة الاتجار بالمخدرات وفقاً للمادة ٢٥ من قانون مكافحة المواد المخدرة، مبينا انه عند محاولتها تنفيذ الاوامر الصادرة في منطقة الشيخ عباس بمدينة السليمانية قام المتهم بمواجهة القوة المنفذة للاوامر.

وأشار البيان إلى أن "المواجهة اسفرت عن مقتل المنتسب للاسايش (المفوض تيبين جمال عزيز)"، لافتاً إلى أن "القوة تمكنت من القاء القبض على المتهم وانه سيواجه القانون".