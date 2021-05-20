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مقتل عنصرين من قسد وإصابة ثلاثة بكمين في ريف ديرالزور

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-20T08:21:54+0000
مقتل عنصرين من قسد وإصابة ثلاثة بكمين في ريف ديرالزور

شفق نيوز/ قضى عنصران لقوات سوريا الديمقراطية" قسد" يوم الخميس، وأصيب آخرون في كمين لمسلحين مجهولين في بلدة الشحيل، بريف دير الزور الشرقي .

وقالت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن" مجهولين يستقلون درّاجة نارية، استهدفوا سيارة قيادي في لواء البصيرة التابع لمجلس ديرالزور العسكري في قسد، مما أدى إلى فقدان حياته، وإصابة 3 ثلاثة عناصر في بلدة الشحيل بريف ديرالزور الشرقي".

وذكرت "قسد" بفقدان عنصر آخر لحياته بانفجار لغم أرضي استهدف سيارة المؤازرة قادمة من بلدة البصيرة بريف ديرالزور.

وقضى عضو في المجلس التشريعي للإدارة الذاتية، يوم الأمس الاربعاء، برصاص مسلحين مجهولين في بلدة الجزرة بريف دير الزور الغربي.

ويشهد ريف دير الزور عمليات الاغتيال، تطال عناصر لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" وقوى الأمن الداخلي وموظفي الإدارة الذاتية والمدنيين.

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