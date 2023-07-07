مقتل عنصرين من الكوردستاني الايراني المعارض بهجوم مسلح في السليمانية

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي، يوم الجمعة، بمقتل عنصرين من الحزب الديمقراطي الكوردستاني الايراني المعارض بإطلاق نار في أحد مناطق السليمانية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز ان "الحادثة وقعت في وقت متأخر من ليلة أمس"، موضحا أن "مسلحاً أطلق النار على عناصر من الحزب الديمقراطي الكوردستاني في منطقة قلادزة التابعة لمحافظة السليمانية ما أدى إلى مقتل عنصرين من الحزب".

واضاف المصدر، ان "الشخص المهاجم عاد الى الحدود الايرانية بعد تنفيذ الهجوم"، موضحا أن "هوية الشخص المهاجم غير معروفة حتى الآن".