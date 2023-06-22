مقتل عنصرين باشتباكات بين حزبين كورديين معارضين للنظام الإيراني بالسليمانية

شفق نيوز/ أفادت جمعية كادحي كوردستان، يوم الخميس، بمقتل عنصرين من قوات البيشمركة التابعة له في هجوم شنه مقاتلون من عناصر جمعية الكادحين الثوري الكوردي الإيراني المعارض في محافظة السليمانية.

وقالت اللجنة المركزية لجمعية كادحي كوردستان في بيان اليوم، إن جمعية الكادحين الثوري هاجمت مراكز تدريب ومخيمات واطلقت النار على قوات البيشمركة بواسطة القنص وللأسف، ولغاية الآن، قتل اثنان من قوات البيشمركة من جمعية كادحي كوردستان، وهما سامان إبراهيمي وهيوا صادقي".

تتمة..