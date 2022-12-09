مقتل عسكري بعد خروجه من صلاة الجمعة في أربيل
شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي، بمقتل عسكري في قوات البيشمركة بعد خروج من من المسجد و تأديته لفريضة صلاة الجمعة في قضاء بنصلاوة في محافظة اربيل عاصمة إقليم كوردستان.
وقال المصدر لوكالة شفق نيوز ان "الحادثة وقعت ظهر اليوم حيث قام مسلح بإطلاق النار على شخص عند خروجه من صلاة الجمعة في القضاء المذكور".
وأضاف أن "الشخص المقتول يُدعي اسعد وهو عسكري برتبة نائب امر فوج في قوات البيشمركة ومن أهالي قضاء جمجمال التابع لمحافظة السليمانية".
وتابع المصدر ان "قوات الأمن وصلت إلى مكان الحادث ونقلت الجثة إلى الطب العدلي في أربيل".
بدورها قالت الشرطة في بيان اليوم، انه " تم اليوم إبلاغ قواتنا بوجود إطلاق نار في منطقة بنصلاوة بأربيل وعند الوصول إلى مكان الحادث وتبين وبحسب التحقيقات الأولية مقتل ضابط برتبة مقدم في الشرطة النفط والغاز والذي يدعى ( اسعد رؤوف حمد) ذو 48 عاما ".
وأضاف ان" تم نقل جثته إلى الطب العدلي في أربيل" مشيرا إلى أن "قوات الأمن بدأت التحقيقات حول الحادث لمعرفة من يقفون وراءه".