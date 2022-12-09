‏مقتل عسكري بعد خروجه من صلاة الجمعة في أربيل

شفق نيوز/ ‏أفاد مصدر محلي، بمقتل عسكري في قوات البيشمركة بعد خروج من من المسجد و تأديته لفريضة صلاة الجمعة في قضاء بنصلاوة في محافظة اربيل عاصمة إقليم كوردستان.

‏وقال المصدر لوكالة شفق نيوز ان "الحادثة وقعت ظهر اليوم حيث قام مسلح بإطلاق النار على شخص عند خروجه من صلاة الجمعة في القضاء المذكور".

‏وأضاف أن "الشخص المقتول يُدعي اسعد وهو عسكري برتبة نائب امر فوج في قوات البيشمركة ومن أهالي قضاء جمجمال التابع لمحافظة السليمانية".

‏وتابع المصدر ان "قوات الأمن وصلت إلى مكان الحادث ونقلت الجثة إلى الطب العدلي في أربيل".

بدورها قالت الشرطة في بيان اليوم، انه " ‏تم اليوم إبلاغ قواتنا بوجود إطلاق نار في منطقة بنصلاوة بأربيل وعند الوصول إلى مكان الحادث وتبين وبحسب التحقيقات الأولية مقتل ضابط برتبة مقدم في الشرطة النفط والغاز والذي يدعى ( اسعد رؤوف حمد) ذو 48 عاما ".

‏وأضاف ان" تم نقل جثته إلى الطب العدلي في أربيل" مشيرا إلى أن "قوات الأمن بدأت التحقيقات حول الحادث لمعرفة من يقفون وراءه".