مقتل عتال كوردي على الحدود مع العراق بنيران الحرس الثوري الايراني

شفق نيوز/ اعلنت منظمة (هه‌نگاو=الخطوة) المدافعة عن حقوق الإنسان في إيران، اليوم السبت، عن مقتل عتال كوردي على حدود بلدة قصر شيرين المتاخمة لمحافظة ديالى بنيران مباشرة من قوات الحرس الثوري الإيراني.

وجاء في بيان للمنظمة ورد لوكالة شفق نيوز، ان العتال "شهنام ظاهري نزاد" شاب من اهالي بلدة (سربيل زهاب) تعرض لنيران مباشرة من قبل قوات الحرس الثوري الإيراني في حدود مدينة قصر شيرين التابعة لمحافظة كرماشان، لافتا الى ان الهجوم اسفر عن مقتل العتال على الفور.

واضاف البيان ان العتال "ظاهري نزاد" يبلغ من العمر 35 عاما وهو من اهالي قرية "مله رولان" التابعة لمدينة سربيل زهاب.