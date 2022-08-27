مقتل عتال كوردي جديد بنيران حرس الحدود الايراني

شفق نيوز/ أعلنت منظمة هنگاو (الخطوة) المدافعة عن حقوق الإنسان، اليوم السبت، أن حراس الحدود الايرانيين قتلوا عتالا كورديا على الحدود مع إقليم كوردستان، لافتة الى ان الاحصاءات تشير الى مقتل ٢٨ عتالا خلال الأشهر الثمانية من العام الجاري.

وجاء في بيان للمنظمة ورد لوكالة شفق نيوز، إن حرس الحدود الايراني أقدم (أمس الجمعة)، على قتل عتال كوردي في حدود منطقة بروشكاني التابعة لمدينة بانه على الحدود مع اقليم كوردستان، موضحا ان الضحية يدعى "ريبوار رشيد" ويبلغ من العمر ٣٠ عاما وهو من أهالي قرية قولياوا التابعة لبانه، وهو أب لطفلين وزوجته حامل بطفل ثالث.

ووفقاً للبيان، فإنه يعد خامس عتال كوردي يقتل خلال شهر واحد بنيران حرس الحدود الايراني، مشيرا الى ان احصائيات الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي تؤكد مقتل ٢٨ عتالا كورديا.

ويلجأ العديد من سكان كوردستان ايران القاطنين في المناطق الحدودية، للعمل في مجال نقل البضائع التجارية على الحدود بواسطة حملها على ظهورهم، و بشكل غير شرعي"تهريب" في سبيل تحصيل لقمة العيش.

ويسجل سنويا العديد من الوفيات والإصابات بين صفوف العتالين في كوردستان ايران جراء الحوادث التي يتعرضون لها في ممارسة هذا العمل الصعب الذي يضطرون إليه بسبب البطالة وسوء الأوضاع المعيشية التي يعانون منها.