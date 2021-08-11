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مقتل طفل وإلقاء جثته في بئر جافة داخل مسجد بحلبجة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-11T14:19:46+0000
مقتل طفل وإلقاء جثته في بئر جافة داخل مسجد بحلبجة

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة محافظة حلبجة بإقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، العثور على جثة طفل في التاسعة من العمر داخل بئر جافة في مسجد بعد فترة قصيرة من فقدانه، مشيرة الى اعتقال شخص يبدو أنه على علاقة بالجريمة.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، انه تم العثور على جثة طفل يدعى راويژ قادر سعدي وهو تلميذ داخل بئر جافة داخل أحد المساجد، في الساعة 11:30 من مساء الليلة الماضية في حي السراي بمدينة حلبجة بعد فقدانه مساء أمس، لافتا الى ان الجثة بدت عليها آثار الضرب.

واضاف البيان ان بعد وصول فريق كشف الادلة الجنائية وشرطة مركز حلبجة تم استخراج الجثة، لافتا الى بدء التحقيقات بشأن الحادث فورا.

واوضح البيان انه تم القاء القبض على شخص باسم (ا س) ويبلغ من العمر 25 عاما من اهالي حي السراي في محافظة حلبجة، مبينا ان التحقيقات معه جارية الان وفقا للمادة 406 من قانون العقوبات العراقي.

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