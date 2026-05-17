مقتل طفل وإصابة والده بتجدد نزاع عائلي على قطعة أرض بالسلمانية

شفق نيوز - السليمانية

أفادت قائممقامية قضاء "دوكان" في محافظة السليمانية، يوم الأحد، بمقتل طفل وإصابة والده إثر تجدد نزاع عائلي قديم على قطعة أرض في إحدى قرى القضاء.

وقال قائمقام قضاء دوكان سيروان سرحد، في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، إن "نزاعاً مسلحاً تجدد بين عائلتين من أبناء العمومة في قرية (گرده سوران) التابعة لناحية (خدرانه) ضمن قضاء دوكان، على خلفية خلاف بشأن قطعة أرض".

وأضاف أن "النزاع تطور إلى استخدام السلاح، ما أسفر عن مقتل طفل يبلغ من العمر 7 سنوات وإصابة والده بجروح خطيرة"، مبيناً أن "الطفل ووالده نُقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أن الطفل فارق الحياة متأثراً بإصابته، فيما لا تزال حالة والده حرجة".

وأشار سرحد إلى أن "جثة الطفل نُقلت إلى دائرة الطب العدلي، فيما باشرت الأجهزة الأمنية والشرطة بفتح تحقيق في الحادث"، مؤكداً أن "القوات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على المتهم".