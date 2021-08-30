مصرع طفلين وإصابة ضابط باسايش سنجار بانفجار في مخيم للنازحين في دهوك

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بمقتل طفلين وإصابة 3 آخرين وضابط باسايش سنجار بانفجار غير معروف المصدر هز مخيم قاديا للنازحين غربي محافظة دهوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "انفجارا وقع في مخيم قاديا للنازحين غربي محافظة دهوك، ادى الى مقتل طفلين احدهم يبلغ من العمر 9 سنوات والثاني عمره سنة واحدة، اضافة الى جرح 3 اخرين جميعهم من عائلة واحدة".

واوضح المصدر، ان "4 كابينات تأوي النازحين بدل الخيم قد دمرت بالكامل جراء الانفجار الذي وقع الليلة".

ولم يؤكد المصدر سبب الانفجار وقال ، إن "التحقيقات الاولية تفيد بانفجار قنينة غاز".

واشار الى أن "الانفجار استهدف كرفان- مقصورة حسن السموقي وادى الى إصابة ضابط برتبة رائد ضمن قوات اسايش لاقليم كوردستان قاطع سنجار".