مقتل طالب وإصابة آخر بشجار في نينوى واصطدام مروع على طريق "120 أربيل"

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي، يوم الأربعاء، بمصرع شخصين في حادث سير وسط مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "الحادث وقع بعد عصر اليوم حيث اصطدمت سيارتان على طريق 120 الرئيسي في أربيل"، مبيناً أن "الحادث تسبب بمصرع شخصين وجرح ثالث حيث نقلت الجثث الى الطب العدلي".

وفي نينوى، أفاد مصدر بالشرطة المحلية، بأن الشرطة اعتقلت طالباً قتل زميلاً له وأصاب آخر بجروح إثر شجار في متوسطة مسائية بأيمن مدينة الموصل.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "شجاراً في متوسطة مسائية بحي المنصور بأيمن الموصل، أسفر عن مقتل طالب وإصابة آخر بجروح طعناً بسكين".

وأضاف المصدر، أن الشرطة اعتقلت الطالب (منفذ الجريمة)، لافتة إلى أن الخلاف فيما بينهما تطور ما أجبر الجاني على استخدام سكين في الشجار.