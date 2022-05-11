مقتل شيرين أبو عاقلة.. برقية تعزية من كوردستان إلى الدوحة

شفق نيوز / بعث نقيب الصحفيين في إقليم كوردستان، آزاد حمد أمين، يوم الأربعاء، برقية تعزية إلى الأسرة الصحفية في مكتب قناة الجزيرة بمدينة أربيل، بعد مقتل المراسلة شيرين أبو عاقلة، خلال تغطيتها لاشتباكات الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين، في مخيم جنين.

وشيرين نصري أبو عاقلة وُلدت في عام 1971 في القدس هي صحفية فلسطينية تعمل مع شبكة الجزيرة الإعلامية.

وأدان حمد أمين، في البرقية، التي وردت لوكالة شفق نيوز، بأشد العبارات هذه الحادثة، واعتبرها جريمة بحق الصحافة والكلمة الحرة، مطالباً الجهات المعنية بـ"إجراء تحقيق شامل لمحاسبة المنفذين".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت صباح اليوم، إصابة الصحفي علي السمودي، مراسل صحيفة القدس، برصاصة حية في الظهر، موضحة أن وضعه مستقر.