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مقتل شابين شقيقين في أربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-07-31T05:20:12+0000
مقتل شابين شقيقين في أربيل

شفق نيوز/ أفادت مديرية شرطة محافظة أربيل يوم السبت بوقوع حادثة قتل طالت شقيقين في ناحية "بحركة".

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه في الليلة الماضية وتحديداً في الساعة (٨:٥٠) دقيقة وقعت حادثة قتل في قرية (گـزنە) التابعة لبحركة.

وأضاف البيان أن قوات شرطة المديرية توجهت وعلى الفور إلى مكان الحادث وشرعت بالتحقيق ليتبين أن الحادث أسفر عن مقتل شقيقين وهما (سرور سوران) يبلغ من العمر 28 عاما، والآخر (رابر سوران) يبلغ من العمر 18 عاما.

وتابع البيان أنه لهذا الغرض فتح ملف تحقيق بالحادثة، وسيتم الإعلان عن المزيد من المعلومات في المستقبل القريب.

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