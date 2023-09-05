مقتل شرطي خلال مطاردة احد المطلوبين في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة إدارة منطقة "كرميان" المستقلة في إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، مقتل شرطي خلال ملاحقة احد المطلوبين للقضاء في اطراف قضاء كفري.

وقال مدير الاعلام والعلاقات في شرطة كرميان العقيد الحقوقي علي جمال قدوري لوكالة شفق نيوز، إن "قوة امنية داهمت منزل احد المطلوبين في قرية (دوراج) التابعة لناحية نوجول - قضاء كفري بعد صدور اوامر قبض بحقه بتهم التهديد وابتزاز المواطنين".

وأضاف، أنه "خلال المداهمة قام المطلوب باطلاق النار على المفرزة الامنية ما ادى الى مقتل احد عناصر المفرزة"، مشيرا الى "فرار المطلوب خارج القرية وذهابه الى منطقة يتواجد فيها عناصر داعش الارهابي".

واكد قدوري ان "عمليات التحري والملاحقة مستمرة للقبض على المجرم وتقديمه للعدالة فيما تم نقل جثة الشرطي الى دئراة الطب العدلي".