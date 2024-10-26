مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين إثر نزاع عشائري في رابرين

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة إدارة رابرين المستقلة ضمن إقليم كوردستان، يوم السبت، تفاصيل حادثة عنيفة وقعت مساء أمس في قضاء حاجياوا، أسفرت عن مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين بجروح.

وجاء في بيان لشرطة رابرين، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "نزاعًا نشب بين عائلتين في قضاء حاجياوا أدى إلى مقتل رجل من مواليد عام 1991، حيث تعرض لضربة قاتلة على رأسه بأداة حادة."

وأضافت الشرطة أن "خمسة أشخاص آخرين أصيبوا بجروح خلال الحادث، وقد تم نقلهم إلى مستشفى رانية العام لتلقي العلاج اللازم، وهم تحت العناية الطبية."

وحول أسباب النزاع، أشارت الشرطة إلى أن "التحقيقات الأولية وبعض الشهادات ترجح أن النزاع يعود إلى خلافات اجتماعية بين العائلتين، اللتين تربطهما علاقات عائلية متداخلة."

وأكد البيان أن "جثمان الضحية سُلم لذويه بعد استكمال الفحص الطبي الشرعي." كما أوضح أن "السلطات أوقفت 12 شخصًا مشتبهًا بهم بموجب المادة 406 من قانون العقوبات العراقي، والتحقيقات لا تزال مستمرة لكشف ملابسات الحادث."

وتشهد المناطق الريفية، بما فيها قضاء حاجياوا، أحيانًا نزاعات عشائرية تتفاقم وتتحول إلى مواجهات عنيفة، حيث تتكرر مثل هذه الحوادث نتيجة للتوترات الاجتماعية والعائلية.

وتعمل السلطات المحلية، كشرطة رابرين، على احتواء هذه النزاعات من خلال تطبيق القانون وتوقيف المتورطين في هذه الحوادث، فيما يحاول بعض الوجهاء والمسؤولين التقليديين في المجتمع التوصل إلى حلول سلمية.