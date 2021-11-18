مقتل شخص وإصابة آخر في حي راقٍ بأربيل

شفق نيوز/ افاد شهود عيان في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، مساء اليوم الخميس، بمقتل شخص وإصابة آخر باشتباك داخل احدى الكافتيريات وسط المدينة.

وقال الشهود لوكالة شفق نيوز، ان شجاراً حصل داخل كافتيريا في حي "دريم ستي" أحد أرقى الأحياء السكنية في مدينة أربيل، وتطور لاستخدام الأسلحة الخفيفة، ما أدى الى مقتل شخص واصابة آخر بجروح.

واشاروا الى ان دوريات الشرطة توجهت الى مكان الحادث ونقلت جثة القتيل الى دائرة الطب العدلي لاستكمال الاجراءات القانونية وأخلت المصاب الى مستشفى قريب لتلقي العلاج، وفتحت تحقيقاً بملابسات الحادث.