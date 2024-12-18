مقتل شخص وإصابة آخر بإطلاق نار في عقرة

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي، يوم الأربعاء، بوقوع حادث إطلاق نار في مركز قضاء عقرة، أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر بجروح.

ووفقا للمعلومات الأولية، التي أوردها مراسل وكالة شفق نيوز، سُمع إطلاق نار إثر مشادة بين عائلتين، فيما لم تتضح حتى الآن الأسباب الدقيقة التي أدت إلى نشوب النزاع.

بدوره، أكد نيجيرفان فخر الدين، أحد المسؤولين بدائرة صحة عقرة، أن "الحادث أسفر عن وفاة شخص وإصابة آخر بجروح متفاوتة".

وبحسب مراسل الوكالة، سارعت قوات الأمن إلى موقع الحادث فور وقوعه وتمكنت من السيطرة على الوضع ومنع تفاقم الأحداث، فيما تواصل الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادث للكشف عن التفاصيل الكاملة والأسباب التي أدت إلى وقوعه.