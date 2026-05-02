مقتل شخص وإصابة آخر بإطلاق نار في السليمانية

شفق نيوز- السليمانية

أفاد المتحدث باسم شرطة محافظة السليمانية، آري لطيف، يوم السبت، بمقتل شخص وإصابة آخر إثر حادث إطلاق نار وقع في قضاء سيد صادق.

وقال لطيف لوكالة شفق نيوز، إن "حادث إطلاق نار وقع صباح اليوم السبت 2 أيار/ مايو 2026، على الطريق الرابط بين قضاء سيد صادق ومنطقة نالبارێز، نتيجة خلاف اجتماعي قديم بين عائلتين".

وأضاف أن "الحادث أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر، وهما من أقارب الدرجة الأولى (أبناء عمومة)".

وبحسب معلومات حصلت عليها وكالة شفق نيوز، فإن القتيل يدعى (رێكەوت عبدالله) ويبلغ من العمر 25 عاماً.