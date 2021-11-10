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مقتل شخص وإصابة آخر بإطلاق نار في السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-10T11:29:09+0000
مقتل شخص وإصابة آخر بإطلاق نار في السليمانية

شفق نيوز/ قتل شخص وأصيب آخر، يوم الأربعاء وسط مدينة السليمانية بإقليم كوردستان جراء إطلاق نار، وفق مصدر طبي وبيان صادر عن الشرطة.

وقال مصدر في مستشفى طوارئ السليمانيّة لوكالة شفق نيوز إن شخصا قتل قبل وصوله للمستشفى وأصيب آخر  إثر إطلاق النار عليهما وسط مدينة السليمانية.

وأكد المصدر أن المواطن الذي لقى مصرعه يبلغ من العمر ٤٦ عام ويدعى سيامند محمد كريم.

في الأثناء، قالت شرطة السليمانية إن قواتها ألقت القبض على القاتل الذي قتل مواطنا وسط فلكة نالي وسط السليمانية بعد تهجمه على المجني عليه بالسلاح وسط السوق.

وأوضحت الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مفارزها المتواجة وسط أسواق السليمانية قامت اليوم الأربعاء بالقضاء القبض على المتهم الذي قام بالاعتداء على احد المحال التجارية في فلكة نالي وسط السليمانية بعد قيامة بالجرمية.

واضافت أن المتهم الذي تم القاء القبض عليه متلبسا قام بقتل مواطن يبلغ من العمر ٤٦ عام وإصابة مواطن اخر.

واشارت إلى أن المتهم الذي القى القبض عليه من تولد عام ١٩٨٤ وتم إلقاء القبض عليه وفقا للمادة ٤٠٦ من قانون العقوبات العراقية.

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