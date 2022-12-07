مقتل شخص وإصابة آخر بنزاع في السليمانية

شفق نيوز/ أعلنت شرطة محافظة السليمانية، اليوم الأربعاء، مقتل شخص نتيجة خلاف اجتماعي بالمحافظة.

وقال المتحدث الرسمي باسم مديرية شرطة السليمانية سركوت احمد، لوكالة شفق نيوز، إن نزاعاً اجتماعياً اندلع، اليوم، بين عائلتين في ناحية بيرمكرون التابعة لمحافظة السليمانية، ما أسفر عن مقتل مواطن وإصابة آخر .

وأضاف احمد، أن الاجهزة الامنية سيطرت على النزاع، مشيرا الى اخلاء جثمان القتيل للطب العدلي ونقل المصاب الى مستشفى شار لتلقي العلاج وفتح تحقيق بملابسات الحادث.