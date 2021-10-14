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مقتل شخص وإبطال مفعول لغم بحادثين في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-14T08:40:38+0000
مقتل شخص وإبطال مفعول لغم بحادثين في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ قُتل مدني صباح اليوم الخميس بالقرب من البوابة الجنوبية في مدينة السليمانية، وفقا لما أعلنته مديرية الشرطة في المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان مقتضب أنها في الساعات القليلة المقبلة ستنشر المزيد من التفاصيل حول الحادث .

في غضون ذلك أعلنت المديرية العامة لشؤون الألغام في إقليم كوردستان، أن فرقها أبطلت

مفعول لغم مضاد للدبابات على ضفاف نهر سيروان في إدارة منطقة "كرميان".

وأوضحت المديرية في بيان اليوم الخميس، أنه تم الإبلاغ عن وجود لغم بالقرب من قرية "عيسى" لتقوم فرقها وبمساعدة قوات الأمن الآسايش بإبطال مفعوله.

وأشار البيان إلى أن هذا اللغم إيطالي الصنع من نوع VS 2.2، تم زرعه أبان الحرب العراقية الإيرانية التي استمرت لمدة ثماني سنوات في ثمانينات القرن المنصرم، مبينا أن هذا اللغم انجرف إلى ضفاف نهر سيروان لأسباب غير معروفة.

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