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مقتل شخص في أربيل والشكوك تحوم حول زوجته

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-10T19:33:26+0000
مقتل شخص في أربيل والشكوك تحوم حول زوجته

شفق نيوز/ أفادت مديرية شرطة محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان يوم الثلاثاء بأنها تلقت بلاغا بمقتل رجل في احد المجمعات السكنية ، مشيرة الى احتجاز زوجة القتيل التي تحوم الشكوك حول تورطها في قتله.

وقالت الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن قوات الشرطة في أربيل تلقت مساء اليوم بلاغاً بوقوع حادثة قتل في حدود مجمع "شاويس" ، مضيفة أنه وبعد وصول فرق التحقيق تبيّن أن شخصاً قد قُتل ونقلت جثته إلى دائرة الطب العدلي.

ووفقا للمديرية فإنه خلال التحقيقات الأولية تم إلقاء القبض على زوجة الرجل القتيل كمشتبه بها، مشيرة إلى أن التحقيقات ما تزال جارية لمعرفة السبب الحقيقي وراء وقوع الحادث.

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