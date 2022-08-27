مقتل شخص على يد ابناء عمومته واعتقال متعاطين للمخدرات في اربيل

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة أربيل، القبض على شخصين قتلا ابن عمهما وسط المدينة، في وقت اعتقلت فيه شخصين بتهمة تعاطي المخدرات.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها "تلقت بلاغا بوجود حادثة قتل في منطقة المعلمين الجديدة وسط المدينة"، موضحة ان "المقتول نامق جوهر عولا يبلغ من العمر 51 عاما وهو صاحب مولدة كهرباء في المنطقة وتبين انه قُتل على يد اثنين من اولاد عمومته بسبب خلاف عائلي".

وتابعت ان "الشرطة بدأت بالتحقيقات للوقوف على الحادثة واتخاذ الاجراءات القانونية".

وفي السياق، اعلنت مديرية شرطة اربيل القاء القبض على شخصين بتهمة تعاطي المواد المخدرة.

وقالت الشرطة في بيان ان " قسم شرطة قضاء سهل اربيل ، مركز شرطة شاويس تمكنت من القاء القبض على المتهمين ( ح.ع.ح) و (ف.ع.ع) بتهمة تعاطي المخدرات و خلال عملية القاء القبض تم ضبط مواد مخدرة لدى المتهمين ".

واضاف البيان انه "تم إجراء تحقيق معهم وهما حاليا موقوفان ".