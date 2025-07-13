مقتل شخص خلال تفريق احتجاج على انقطاع الكهرباء في ناحية ورتي بأربيل

شفق نيوز- أربيل

أفاد مصدر محلي، فجر الإثنين، بمقتل شخص خلال احتجاجات اندلعت في ناحية ورتي التابعة لمحافظة أربيل، على خلفية انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن العشرات من سكان الناحية خرجوا في تظاهرة ليلية للتعبير عن استيائهم من الانقطاعات المستمرة للكهرباء في منطقتهم، التي تزامنت مع ارتفاع درجات الحرارة.

وأشار إلى أن التظاهرة تحولت إلى مواجهة مع القوات الأمنية، التي حاولت تفريق المحتجين بالقرب من جسر حافز ضمن حدود الناحية، ما أدى إلى مقتل شخص يُدعى حسن سرنوسي جراء إطلاق نار.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من السلطات بشأن الحادثة أو الملابسات التي أدت إلى استخدام القوة.