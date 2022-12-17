مقتل شخص وإصابة آخر بشجار على موقف للسيارات غرب أربيل

شفق نيوز/ قُتل شخص جراء شجار اندلع بين مجموعة من الأشخاص على موقف لركن سيارة أمام مرآب في قضاء خبات غرب محافظة أربيل.

ووفقا للمعلومات المتوفرة لوكالة شفق نيوز، وتبادل أطراف المشاجرة إطلاق النار داخل المرآب ممّا أسفر عن مقتل شخص.

وقد وصلت القوات الأمنية إلى محل الحادث لتفرض سيطرتها على المشاجرة وتفتح تحقيقا لمعرفة ملابساتها.

بدورها أوضحت مديرية شرطة محافظة أربيل في بيان، أن قواتها تلقت إشعاراً بحادث قتل في قضاء خبات، وقد صل فريق تحقيق على الفور إلى مكان الحادث وشرع بعمله.

وكشفت التحقيقات الأولية عن مقتل رجل يبلغ من العمر 22 عاما، هو ريباز حيدر رمضان، وإصابة آخر، هو فرهاد أحمد، 45 عاما، وفقا للبيان.

وعزا البيان سبب وقوع الحادث أن المدعو (فرهاد أحمد) جاءته حمولة عندما كانت هناك سيارة مركونة أمام مرآبه ليقوم بتبليغ صاحبها بضرورة إلى إبعادها جانبا من أجل إخراج الحمولة وفي هذه الأثناء حدثت ملاسنة كلامية مع صاحب السيارة المدعو (ک. ش. چ.) لتندلع على إثرها مشاجرة.

وأشار البيان إلى أن المتهم (ک. ش. چ.) أشهر سلاح نوع مسدس وقام بإطلاق النار ممّا أدى إلى وقوع الحادث، مردفا بأنه تم فتح التحقيق في الحادث بينما الشرطة تعمل على اعتقال الجاني الرئيسي.