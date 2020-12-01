مقتل شخصين بإطلاق نار في أربيل.. صور

شفق نيوز/ أفاد مصادر في الشرطة بمقتل شخصين مساء الثلاثاء بإطلاق نار من قبل مجهولين في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز إن مسلحين مجهولين يستقلون سيارة أطلقوا النار على شخصين كانا يستقلان سيارة أخرى في شارع "الأربعيني" قرب سوق الملابس المستعملة "البالة" وسط أربيل، ما أسفر عن مقتلهما في الحال إضافة إلى إصابة شخص صادف وجوده بمكان الحادث.

وأضافت المصادر أن المعلومات الأولية تفيد بأن الضحيتين شقيقان، مشيرة إلى أن دوافع إطلاق النار لم تتضح على الفور.

وأشارت المصادر إلى أن الأجهزة الأمنية حضرت لمكان الحادث وفتحت تحقيقا فيه للوصول إلى الجناة الذين فروا إلى جهة مجهولة.