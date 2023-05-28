مقتل شخصين في حادث إطلاق نار بأربيل (صور)

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي يوم الأحد، بمقتل شخصين في حادث إطلاق نار في إحدى مناطق مدينة أربيل.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "الحادث وقع قبل قليل حيث أقدم شخص على إطلاق النار على سيارة بالقرب من مديرية الجوازات باربيل".

‏وأضاف أن الحادثة تسببت في مقتل شخصين داخل السيارة على الفور دون معرفة الأسباب حتى الآن".

وفي الاثناء؛ روى شاهد عيان (آرام حسين) لوكالة شفق نيوز؛ تفاصيل الحادثة قائلا: "كنت موجودا بالقرب من التقاطع على شارع 100 حيث توقفت سيارة واطلقت النار على سيارة اخرى من نوع (بيك اب) قتل سائق السيارة الثانية على الفور فيما أصيب الراكب الثاني بجروح".