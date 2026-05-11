مقتل شخصين بإطلاق نار أمام مركز شرطة "قوشتەپە" في أربيل

شفق نيوز- أربيل

أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بمقتل شخصين إثر هجوم مسلح وقع أمام مركز للشرطة في قضاء "قوشتەپە" التابع للمحافظة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن شخصين فارقا الحياة قبل ظهر اليوم، بعد تعرضهما لإطلاقات نارية من قبل مسلحين مجهولين أمام مبنى مركز شرطة القضاء.

وأضاف أن القوات الأمنية وفور وقوع الحادث، انتشرت في مكان الهجوم وباشرت فرق التحقيق بجمع الأدلة وتدقيق كاميرات المراقبة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.

وأشار المصدر، إلى أن الدوافع وراء عملية القتل ما تزال غامضة حتى الآن.