مقتل شخصين بحادثي إطلاق نار وشجار بالاسلحة البيضاء في اقليم كوردستان

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بمقتل شخصين، نتيجة شجار وإطلاق نار من مجهولين، بحادثين منفصلين في أربيل ودهوك.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "مشاجرة بالسكاكين وقعت بين عدد من الشباب في إدارة زاخو التابعة لمحافظة دهوك، وأدت إلى مقتل شاب عشريني، بعد تعرضه لعدة طعنات".

وفي أربيل، بين المصدر، أن "مجهولين يستقلون سيارة مدنية، فتحوا النار على شخص في منطقة لاوان، ما أدى إلى مقتله في الحال".

وأضاف أن "القوات الأمنية نقلت جثتي الشخصين إلى دائرتي الطب العدلي في المحافظتين، وفتحت تحقيقاً في الحادثين".