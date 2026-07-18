مقتل شاب وإصابة والده إثر خلاف في سوق الذهب وسط أربيل

شفق نيوز- أربيل

شهد سوق الذهب وسط مدينة أربيل، مساء اليوم السبت، مشاجرة لم تُعرف طبيعتها أسفرت عن مقتل شاب وإصابة والده بجروح بليغة.

وأبلغ مصدر محلي لوكالة شفق نيوز، بأن المشاجرة اندلعت نحو الساعة 5:30 من مساء اليوم في "سوق الصاغة" (سوق الذهب)، حيث تحولت مشادة كلامية بين مجموعة من الأشخاص إلى اشتباك مسلح.

وبحسب المعلومات، أقدم أحد أطراف المشاجرة على استخدام سلاحه الناري وإطلاق النار تجاه الطرف الآخر، مما أدى إلى مقتل الشاب على الفور وإصابة والده بجروح خطيرة استدعت نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.