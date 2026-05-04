مقتل شاب وإصابة آخر بنزاع في السليمانية

شفق نيوز- السليمانية

أفاد مصدر أمني في محافظة السليمانية، مساء يوم الاثنين، بمقتل شاب وإصابة آخر، إثر نزاع في قضاء چمچمال.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مشاجرة اندلعت في قرية گورگەی چاوسووری التابعة لقضاء چمچمال ضمن محافظة السليمانية، إثر خلاف اجتماعي، ما أسفر عن مقتل شاب وإصابة شاب آخر بجروح متفاوتة".

وأضاف أن "القوات الأمنية هرعت إلى مكان الحادث وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الواقعة، فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، والجثة إلى دائرة الطب العدلي".