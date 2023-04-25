مقتل شاب وإحراق منزل الجناة في جمجمال

شفق نيوز/ أعلنت دائرة صحة جمجمال اليوم الثلاثاء مقتل شاب بسبب نزاع اجتماعي، فيما قام مجهولون بإحراق منزل الجناة.

وقال المتحدث باسم صحة جمجمال شريف رحيم لوكالة شفق نيوز؛ ان "رجلا يبلغ من العمر 21 عاما قتل بالرصاص في منطقة جمجمال جنوب غرب السليمانية".

وأضاف شريف؛ أن "الشاب المقتول هو نجل عبد الله كويخة مبارك".

وبحسب المعلومات التي تحصلت وكالة شفق نيوز عليها؛ فإن المشكلة كانت بين أشخاص وابن عبد الله كويخة مبارك وبعد الحادث احرق مجهولون منزل من قتل الشاب، فيما هرعت فرق الدفاع المدني في جمجمال للسيطرة على الحريق.