مقتل شاب على يد شقيقه إثر خلاف عائلي في أربيل

شفق نيوز- أربيل

قُتل شاب إثر تعرّضه لإطلاق نار من قبل شقيقه، مساء السبت، بسبب خلاف عائلي، وفقاً لما أفادت به مديرية شرطة سوران في محافظة أربيل.

وذكر بيان للشرطة، ورد لوكالة شفق نيوز، إن "شرطة سوران تلقت بلاغاً من مستشفى الطوارئ في القضاء، بوجود مصاب يُدعى (ع. ك. هـ) جرّاء إصابته بعيار ناري، إلا أنه فارق الحياة لاحقاً داخل المستشفى".

ووفقاً لشرطة سوران، أظهرت التحقيقات أن "الجريمة ارتكبها شقيق الضحية (هـ. ك. هـ) نتيجة خلافات بينهما".

وأضافت ان "القوات الأمنية اعتقلت الجاني بأمر قضائي، وبالتعاون مع شرطة الطوارئ، فيما جرى ضبط السلاح المستخدم في الجريمة".

وأكدت المديرية في بيانها، أن "المتهم أُودع التوقيف وفقاً لأحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي".