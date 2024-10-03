مقتل شاب عشريني نتيجة عراك بين قوات "زيرڤاني" وأهالي منطقة في أربيل

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي، مساء الخميس، بمقتل شاب في مواجهات مع قوات الزيرڤاني (الشرطة العسكرية في الإقليم ) بمدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "عراكا نشب بين مفرزة من قوات الزيرڤاني وعدداً من أهالي مجمع (كورك) ضمن ناحية كسنزان في أربيل، عصر اليوم".

وأضاف المصدر، أن "العراك نتج عنه مقتل شاب من أهالي المجمع، يبلغ من العمر عشرين عاماً".

وأبلغ مصدر ثانٍ، الوكالة، بأن "المعلومات الأولية تتحدث عن أن العراك كان بسبب محاولة هذه القوات هدم منزل أحد أهالي المنطقة".