مقتل شاب عشريني برصاص "ابن عمه" في كرميان

شفق نيوز/ أفادت مديرية شرطة إدارة منطقة كرميان في إقليم كوردستان، يوم السبت، بمقتل شاب عشريني على يد "ابن عمه" إثر مشاجرة اندلعت بينهما.

وقالت المديرية في بيان، إنه يوم أمس الجمعة نُقلت جثة شاب يُدعى (چومان أحمد علي) من مواليد العام 2002 الى دائرة الطب العدلي في قضاء "كلار"، مضيفة أن الشاب كان قد توفي إثر تعرضه لإطلاق نار.

ونقل البيان عن أقرباء الشاب قولهم إنه تشاجر مع أبن عمه ليقوم الأخير بقتله رمياً بالرصاص.

ووفقا للبيان فإنه تم إلقاء القبض على المتهم بموجب المادة 406 من قانون العقوبات العراقي، مؤكدا أن التحقيقات ماتزال جارية معه.