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مقتل شاب داخل منزله في أربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-02-04T08:21:33+0000
مقتل شاب داخل منزله في أربيل

شفق نيوز/ أفادت مديرية شرطة محافظة أربيل، يوم الجمعة، بمقتل شاب على أيدي أشخاص فتحوا النار عليه داخل منزله في إحدى قرى المحافظة.

وقالت الشرطة في بيان اليوم، إنها تلقت في الساعة 10:30 من مساء أمس بلاغاً بمقتل شخص في قرية "علياوا" ضمن حدود ناحية "قوشتبه" ليصل وعلى الفور فريق تحقيق إلى مكان الحادث.

وأوضح البيان أن التحقيقات أظهرت أن المواطن يُدعى (أحمد لطيف سليمان) قُتل بواسطة إطلاق النار عليه داخل منزله ليتم إرسال جثته إلى دائرة الطب العدلي.

وتابع البيان أنه طبقا للمعلومات التي حصلت عليها قوات الشرطة فإن الشخص قُتل بسبب خلافات اجتماعية، مشيرا إلى التعرف على هوية مرتكبي الجريمة، وفتح ملف تحقيق بالحادث.

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