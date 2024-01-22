مقتل شاب داخل بورصة أربيل

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، بمقتل شاب داخل سوق نيشتمان "البورصة" وسط المدينة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الجريمة وقعت في حدود الساعة 1:00 ظهراً حيث قُتل الشاب بأعيرة نارية وسط السوق، وبحسب المعلومات الأولية فإنه قُتل على يد ابن عمه بسبب خلافات عائلية".

وأضاف أن "القوات الأمنية وصلت إلى المكان وقامت بنقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، فيما تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات القضية".