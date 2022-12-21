مقتل شاب ثلاثيني على يد شقيقه في دهوك واعتقال شخص أجهز على رجل في السليمانية

شفق نيوز/ أفادت مديرية شرطة محافظة دهوك، يوم الأربعاء، بمقتل شاب في بداية العقد الثالث من العمر على يد شقيقه في قضاء شيخان.

وذكرت المديرية في بيان، أن مركز شرطة (کلکچی) تلقى إشعاراً ليلة أمس بأن رجلاً يبلغ من العمر 31 عاماً قتل رمياً بالرصاص على يد شقيقه (زیناڤا).

وأضاف البيان أن ضباط ومنتسبي شرطة (شيخان) توجهوا إلى محل الحادث، وقد سلّم المتهم بالقتل نفسه لهم، مشيرا إلى إرسال جثة القتيل إلى دائرة الطلب العدلي في دهوك.

وفي محافظة السليمانية أعلنت مديرية الشرطة القاء القبض على شخص متهم بقتل رجل وإصابة آخر بجروح في قرية "گوردي" التابعة لقضاء "ماوت" بإطلاق النار عليهما والفرار بعد ذلك.

وأوضح المديرية في بيان اليوم، أنه تم إيقاف المتهم المدعو (ك ، ر ، م) من مواليد العام 1989 بقرار من القاضي ووفقا للمادة 406 من قانون العقوبات العراقي، مؤكدة أن التحقيقات مستمرة معه.