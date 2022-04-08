مقتل شاب بإطلاق نار وسط اربيل

شفق نيوز/ قالت مديرية شرطة محافظة اربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الجمعة، بمقتل شاب باطلاق نار في مركز المدينة.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "في الساعة (1:40) دقيقة من صباح اليوم تلقت قوات الشرطة بلاغا يفيد بمقتل مدني رميا بالرصاص في حي (الشيخ أحمد).

وأضافت المديرية أن قواتها توجهت إلى محل الحادث لإجراء التحقيق"، مبينة أن "التحقيقات الأولية كشفت عن هوية القتيل الذي يُدعى (أمير حمد مصطفى) يبلغ من العمر (33) عاماً".

وتابعت الشرطة في بيانها بالقول إن قواتها تجري تحقيقا في الوقت الراهن لمعرفة سبب الحادث وتحديد هوية الجناة.