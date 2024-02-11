مقتل شابين رمياً بالرصاص في السليمانية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في السليمانية، يوم الأحد، بمقتل مدنيين اثنين في احدى مناطق المحافظة رميا بالرصاص، وسط شكوك من أقاربهما إزاء شخص "يدينون له بالمال".

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مواطنين اثنين من القومية العربية أعمارهما أكثر من 18 عاماً، تم قتلهما والعثور على جثتيهما في منطقة (قولەڕەیسی دۆزرایەوە)، بمحافظة السليمانية"، مبينا أن "الشابين قتلا رميا بالرصاص".

وأضاف المصدر، أن "أقارب الضحيتين قاموا بتقديم الشكوى للشرطة وبحسب إفادتهم فإن المشكلة تتعلق بالمال وأنهم مدينون لشخص يشكون بأنه هو القاتل".

وبيّن المصدر، إنه "ليس لدى أقارب المتوفى أي معلومات عن القاتل، لكنهم قالوا للشرطة إنهم يعرفون اسمه".

وأشار المصدر إلى "تسليم جثتي القتيلين إلى ذويهما، وفتح تحقيق في الحادث"، موضحا أنه "لم يتم القبض على القاتل حتى الآن".