مقتل سائح أجنبي وإصابة آخر بانفجار لغم في اقليم كوردستان

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بمقتل سائح دنماركي الجنسية وإصابة زميل له بجروح عقب انفجار لغم أرضي أثناء تواجدهما في ناحية كاني ماسي في قضاء العمادية شمالي دهوك.

وفي فترات متقطعة كانت ناحية كاني ماسي مسرحاً للمعارك الدائرة بين حزب العمال الكوردستاني والجيش التركي، حيث يتخذ العماليون من المنطقة الحدودية والوعرة معقلاً له داخل أراضي اقليم كوردستان.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الحادث وقع عندما دخل السائحان الدنماركيان على متن دراجة هوائية منطقة مزروعة بالألغام في قرية باروخ في ناحية كاني ماسي، لينفجر أحدها ويتسبب بمقتل شخص وإصابة الآخر.

وأضاف أن السائحين لم يستشيرا الجهات الإدارية حول المناطق الخطرة التي يجب تجنبها أثناء السياحة.