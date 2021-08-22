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مقتل سائحين اثنين من الموصل بقصف تركي شمالي دهوك

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-22T09:16:11+0000
مقتل سائحين اثنين من الموصل بقصف تركي شمالي دهوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في دهوك، يوم الاحد، بمقتل سائحين اثنين من مدينة الموصل اثر قصف تركي بقضاء زاخو  شمالي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "سائحين اثنين من سكنة الموصل دخلا، قبل يومين، المنطقة المحرمة بقرية بانكا في ناحية باتيفا، التابعة لقضاء زاخو، شمالي دهوك"، مبيناً أن "قذيفة مدفعية تركية وقعت بالقرب من سيارتهما ليفارقا الحياة".

وأضاف المصدر، أن "السائحين هما احمد شكر مواليد 1981،  ويوسف عمر من مواليد 1995 "، موضحاً أن "القوات الامنية في زاخو  تحاول دخول المنطقة المحرمة لاجلاء جثتي السائحين".

وأشار المصدر، إلى أن "ذوي القتيلين ابلغوا الجهات الامنية بفقدان الاتصال معهما بعد أن قدما للسياحة الى مناطق زاخو"، لافتاً إلى أن "الجهات الامنية قامت بالبحث عنهما عن طريق مختار قرية بانكا الذي ابلغ بوجود سيارة في القرب من القرية بداخلها سائحان قتلا اثر قصف مدفعي".

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